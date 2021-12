Haiguse ajal on tähtis täisväärtuslik toit

Tähtis on täisväärtuslik toit

Mesi on ikka naturaalne ja seda võib kindlasti tee kõrvale limpsida või tee sisse panna. Samuti võiks mett kasutada smuutides. Kurgupõletiku korral sobib peet meega, külmetuse ja köha korral igasugused aedviljasupid – seller, porgand, petersell, peet, sibul, küüslauk ja maitsetaimed on head gripisupi koostisosad. Lihast eelistada loomaliha, selles on rohkelt mineraale. Maitsetaimed on needsamad, mis tee sisse lähevad: iisop liha- ja oatoitudele, tüümian sobib kõikidele roogadele, harilik pune lihale, aga ka odratoitude sisse, ingver, küüslauk. Salatiks sobib hapukapsasalat koos pohlade või jõhvikate ja meega. Riivitud kõrvits koos ebaküdoonia­mahla või siirupiga ja marjadega. Magustoiduks marjad – smuutid, mahlad, siirupid, moosid. Külmetushaiguste aja marjad on vaarikad, astelpajumarjad, pohlad, jõhvikad, mustad sõstrad.