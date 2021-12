TESTIME: kodumaised tootjad pakuvad uue aasta tervitamiseks põnevaid vahuveine

Kuna meie asi on kajastada maaelu, said valikusse just maakohtades või väikestes piirkondades tegutsevad tootjad. Sestap jäid välja mõned suuremad ja tuntumad, ent siiski väiketootjad. Ka tuli teha teatud maitsevalikud, sest reeglina on tootjate valikus rohkem kui üks vahuvein. Valikusse juhtus ka üks alkoholivaba vahujook.