Põllumehe aastaring oli tänavu ekstreemne

Kiire areng ja lõpp

Meie kliimas on ebatavaline, et kõrge temperatuur püsib nii pikka aega järjest. Taimekasvuhooajale tähendasid sellised tingimused kiiret arengut ja lõppu. Juuli lõpuks oli kasvuperioodil efektiivseid (üle 5 °C) temperatuure Jõgeval kogunenud 1120 °C – soojuslikud tingimused olid selleks ajaks keskmisest 20 päeva jagu ees. Aprilli algusest augusti lõpuni kogunes efektiivseid temperatuure Eesti keskmisena 1440 kraadi. Jõgeva katsepõldudel saabus talirukki piimküpsus 25. juunil, vahaküpsus 5. juulil. Talinisu piimküpuseks märgiti 21. juuni, vahaküpsuseks 5. juuli, kuid nisu iseloomustasid piimküpsusest alates vahaküpsuse tunnused. Suviodra piimküpsus saabus Jõgeva katselapil 5. juulil, vahaküpsus nädal hiljem. Nii töötasidki kombainid põldudel juba juuli keskpaigas.

Sel suvel realiseerus Eestis olukord, millega klimatoloogid on juba mõnd aega n-ö ähvardanud: kuum ja kuiv ilm taimekasvuperioodil. Kriitiline on just erakordselt kõrge temperatuur ja väike sajuhulk samal ajal. Kas võime seda suve pidada ekstreemseks? Jah, meie kliimas kindlasti. Kas võime oodata selliste suvede kordumist? Jah, tõenäoliselt. See ei tähenda, et järgmine või iga suvi selline tuleb, aga kuivi ja kuumi „laineid” hakkab ilmselt sagedamini esinema.