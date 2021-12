Veebruaris muutub Saaremaale ja Hiiumaale sõitmine kallimaks

Järgmisel suvel on kavas teha Saaremaa liinil 529 ning Hiiumaa liinil 212 lisareisi. Kohalikele elanikele jääb piletihindade muudatustega nii reisija kui auto sooduspilet samaks. Auto sooduspiletiga saavad sõita need suursaarte püsielanikud, kes on sama sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanikuks, vastutavaks kasutajaks või kasutajaks. Suurte veokite ja busside piletihind tõuseb 3 € võrra, haagiste piletihinnale lisandub 2 €. Liinibusside hind jääb samaks.