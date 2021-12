Talvel võib linde näha peamiselt linnades

Ornitoloog Tarvo Valker selgitas "Aktuaalsele kaamerale" , et linde toovad linna ühest küljest toiduotsingud, teisest küljest aga ka see, et mõnel pool võib temperatuur linnakeskonnas olla paari kraadi võrra kõrgem kui loodusmaastikul.

"Linnakeskkond on praegusel aastaajal väga linnurohke. Kui kuskil loodusmaastikul me võime võib-olla käia isegi paar kilomeetrit niimoodi, et me ei kuule ja ei näe ühtegi lindu sellisel talvisel ajal, siis linnas on seda linnuelu ja -sädinat igal pool," sõnas Valker.