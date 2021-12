Jõulumelu varjutab maal bussiliikluse vähendamise oht

Lääneranna valla aukodanik, sotsiaaltöö spetsialist Maie Ausmeel ütles, et hajaasustatud külades vaevab üksikuid enim suhtlemisvaegus, milles on tunda koroonakartust.

„Kohtume nendega kasvõi õue peal, aga nad saavad oma mured rääkida näost näkku ja see on neile tähtis,” mainis Ausmeel.

Mured on Ausmeele arvates ühesugused ja sõna „regionaalpoliitika” ei taha ta kuuldagi, sest see ei ulatu maale ning kõmiseb rääkijate suus vastu nagu tühi tõrs. „Need, kes on kõrgel ja kaugel, ei näe, mis elu maal tegelikult toimub,” nentis ta.