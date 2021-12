Eestlane armastab ise piparkooke küpsetada

Piparkoogitainaid ja glasuure valmistava ASi Eesti Pagar turundusspetsialist Kirsti Pääsk rääkis, et piparkoogitainad jõudsid sel aasta poodidesse juba novembri alguses. „Võrreldes eelmise aastaga on müük väikeses tõusus ehk siis ilmselt on küpsetajaid pisut rohkem kui varem,” ütles ta ja lisas, et populaarseim tainas on ikka klassikaline piparkoogitainas, kuid väga hästi müüb ka ehtsa võiga tainas.

Glasuuridest haaratakse müügilettidelt kõige sagedamini valget, sinist ja oranži. Sinise värvitooni annab spiruliinaekstrakt ja oranži tooni astelpajumarjad. Kuna veganlus on tublisti pead tõstmas, siis astelpajuglasuur ei sisalda muna, vaid hoopis tärklist.

Osaühingu Hiiumaa Köök ja Pagar turundus­spetsialist Arno Kuusk tõdes samuti, et pagarikoda on otsast otsani piparkooke täis. „Käes on sügistalvise hooaja üks tipphetk, teine tuleb varsti pärast aastavahetust, kui hakkame vastlakukleid tegema.”

Ka hiidlaste müügiandmed kinnitavad eestlaste huvi ise küpsetada, erinevalt mõnest varasemast aastast läheb taina müük eriti hästi.

Et järjest enam tarbijaid sooviks võimalikult tervislikult toituda, on hiidlased hakanud valmistama täisterajahust piparkoogitainast, milles margariini asemel kasutatud ehtsat võid.