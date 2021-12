Adopteeritud mangopuu annab eestlasele kaks kasti saaki aastas

Et vilju nautida, ei pea Kaljo sinna kohale sõitma, vaid kuller toob need kohale. Jutt on umbes kümnekilosest kogusest, mis ei pea olema sama puu otsast saadud, sest kasvandikuks võib saada ka väga noore puu, mis veel vilja ei kanna. Puu lapsendajale näidatakse pilte hoolealusest, mida kohalik farmer hooldab.

Vaderiks kolmele puule

Praegu on Enn Kaljo rahalise toetuse abil tema hoole all juba teinegi mangopuu ja üks avokaadopuu.

Taolisest puude adopteerimisest on ta teadnud ammu, kuid tegutsema hakkas alles tänavu. Asja uurides leidis ta veebilehti, kus farmerid taolist teenust pakuvad. „Meil on ju igasugu platvorme, kus inimesed saavad koos midagi ära teha, kasvõi selliseid, kus rahastad mõnd kinnisvaraobjekti ja teatud aja pärast saad intressiga raha tagasi,” rääkis ta. Kuigi puu raha sisse ei too, siis vilju annab küll ja talle see sobib, sest on suur mangosõber.