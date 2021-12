Kitsekasvataja ei nurise, tal läheb hästi

Järva- ja Viljandimaa piiril Sageveres 2015. aastast kitsi kasvatav Anne-Mai Sutt kinnitas, et hoolimata ümberringi toimuvast läheb temal hästi. Seda enam, et just algas talvepuhkus. „Kitsedel algas enne poegimist kuuajaline puhkus ja seejärel kasvatavad nad veel kuu aega tallesid. Nii on meil igal talvel puhkus, mis pakub vajalikku kosutust nii mulle kui ka loomadele,” selgitas ta. Seetõttu pole teda häirinud elektrihinna tõus ega sellega paratamatult kaasnev muu hinnatõus. Ta on märganud, et kaera hind on tõesti veidi kerkinud, kuid mitte hüppeliselt. „Üle-eelmine aasta oli hullem, eelmine aasta oli tore ja tänavune tundub vahepealne tulevat,” lausus ta.