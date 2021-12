Põllumajanduse tippjuht: lehm on Eesti riigi areng

Avo Kruusla nimetas korduvalt, et on arvude inimene. Ka erakorraliselt piimakarja- ja seakasvatajatele eraldatud toetusest kõneldes haaras telefoni ja kalkuleeris ajakirjanikule selgitamiseks välja, et lehmakasvatajatele on saadav toetus piimakarjas ühele lehmale vajaliku soola raha, 30–50 euro ringis, seega sisuliselt võib seda pidada riigi žestiks. „Kas see päästab põllumeest? Ükskõik, kellega räägid, võlgnevus ühe lehma kohta on mitu korda suurem,” lisas ta.