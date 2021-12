On külasid, kus kauplusbuss on ainus toidu hankimise võimalus

Rändkaupluste ja kauplusbusside arv on Eestis vähenenud. Sest ostjaid on jäänud aasta-aastalt vähemaks. Ratastel kaupluste pidajad ütlevad, et ilma omavalitsuste toetuseta peaksid nad oma poe päevapealt kinni panema. Üha laiahaardelisemaks muutuvaid e-toidupoode konkurentideks ei peeta, sest kauplusbusside kunded on valdavalt eakad ning internetis ei toimeta, pealegi ei ulatu veebipood igasse külla.