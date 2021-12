Teadlane annab nõu: kuidas teha nii, et jõulupuu ei pudiseks

Tähtis on valida õige kõrgusega puu. “Jõulupuud valides peaks kõigepealt mõtlema ning hindama, kui palju ruumi on kodus puu jaoks. Ehk jõulupuu valimisel tuleks teada esmalt toa kõrgust ja jõulupuu võra soovitud laiust. Kõige parem oleks, kui jõulupuu on tuppa paigutatud nii, et see ei segaks tavapärast kodus ringi liikumist. Kuldreegel on, et jõulupuu ladva ja lae vahele võiks jääda pool meetrit vaba ruumi. Kodus ei tohiks puud kindlasti kuuma radiaatori ega ka ahju või kamina ette või lähedale asetada,” lisas ta.