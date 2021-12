Metsadesse ja niitudele saabub jahirahu

Eesti Jahimeeste Seltsi presidendi Margus Puusti sõnul on jahirahu väljakuulutamisest saanud traditsioon. „Avaldame sellega lugupidamist oma iidsele tegevusalale ‒ jahipidamisele. Samuti annavad sellega jahimehed teada, et oleme osa kogukonnast, jagame nendega samu väärtusi ning mis kõige olulisem, avaldame austust ja tänu loodusele ja ulukitele,“ selgitas Puust.

Jahirahu algab jõululaupäeval, 24. detsembril ja lõpeb teise jõulupühaga, 26. detsembril. Jahirahu ei tulene seadusest, vaid on jahimeeste vaheline kokkulepe. Paljud seltsid peavad seda väljakuulutatud päevadest ka pikemalt.

Miks on jahirahu oluline pidada?

Jahimees väärtustab jahirahu kui olulist ja eetilist osa jahinduses.

Jõulupühade aegne jahirahu on oluline nii looduse kui ka inimese jaoks. See on ideaalne aeg mõtiskleda enda ja looduse vahelisest suhtest ning võtta aeg maha ning arutleda lõppeva aasta olulisemate sündmuste üle.

Jahimees austab sellega metsloomi ja looduslikku mitmekesisust. Ajaga on jahipidamises palju muutunud, ent austav suhtumine kõigesse elavasse ja jahisaaki on jäänud samaks.

Pühad on sobiv aeg, mil jahimehed saavad selgitada jahinduse olulisust, metsloomade eluolu ja käitumist neile, kes loodusega tihti kokku ei puutu. See aitab paremini mõista tänapäeva jahindust kui looduskaitse praktilist osa, inimeste elulaadi ning selle tähtsust kaasaegses ühiskonnas.

Jahirahu on sobiv aeg minemaks metsa koos pere ja lähedastega Eestimaa looduse ilu nautima. Kindlasti õnnestub teha mõni ilus pilt metsaelust.