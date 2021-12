Karud on jäänud taliuinakusse

„Kuigi on arvatud, et karude taliuinak sõltub talvisest ilmast või lumevaibast, siis nii see alati pole. Karul on nii-öelda bioloogiline kell üsna paigas, aastast aastasse lähevad nad üsna samal perioodil magama. Uinaku sügavus on aga sõltuvuses ilmastikuoludest,” selgitas EJS-i tegevjuht Tõnis Korts seltsi kodulehel.