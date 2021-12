Ebaseaduslik taimekaitsevahend lükkas käima rahvusvahelise koostöö

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) ning Maksu- ja Tolliameti (MTA) koostöös on Eestis varemgi kinni peetud illegaalseid taimekaitsevahendeid, kuid Wizardi-juhtum on neist tähelepanuväärseim. PTA, MTA ning Europoli koostöös selgitati välja, et nimetatud preparaati ei tohi lubada Euroopa Liidu (EL) territooriumile ning sellest teavitati nii teisi liikmesriike kui ka päritoluriik Ühendkuningriiki, kuhu taimekaitsevahend novembri lõpus tagasi saadeti.