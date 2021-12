Eesti oma tervislikud võrsed kasvavad unikaalses mullata farmis

Farmi loomise idee tekkis Janno Roodil neli aastat tagasi. „Esimesed katsetused toimusid wasabi’ga, kuid mõistsime, et see on üks kõige raskemini kasvatatavaid taimi maailmas ning riivitava juure kasvatamiseks kulub umbes kaks aastat,” rääkis Roodi.