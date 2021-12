Põllumajandusettevõte toetas viit kogukondlikku projekti kokku 25 000 euroga

"Maaelu areng ja püsimine on meie jaoks väga oluline ja seetõttu toetame ennekõike projekte, mis on suunatud maapiirkondade kogukondade arendamiseks. Sealhulgas väärtustame eriti neid projekte, mis toetavad laste ja noorte sporditegevust,“ sõnas Baltic Agro tegevjuht Ants Puusta.

"Iga projekti juures on nii mõndagi erilist. Näiteks Adavere Uisuklubi, kus tegutsev treener Väino Treiman on koos uisuklubiga toonud Eesti spordimaastikule nii Saskia Alusalu kui Marten Liivi. Samuti Martna Spordiklubi uus maadlusmatt, mis on üks vaid kahest taolisest kogu Eestis,“ rääkis Baltic Agro turundusjuht Janelle Joakit.

Kõik viis projekti on praeguseks juba valmis ning kohalikus kogukonnas aktiivselt kasutusel. "Kui mõelda noorte peale, kes on piltlikult meie homne, siis need pargid ja spordirajatised on nende kogunemiskohad. Parimas mõttes. Nii treenimise, sotsialiseerumise, enesearendamise kui -teostamise mõttes,“ ütles SA Vara Sport esindaja Madis Avi.