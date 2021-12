Maaeluminister: riik aitab seakasvatajaid võimaluste piires

Tõepoolest, Eesti sealihasektor on eripalgeline ja seda näitavad ka ettevõtete majandusnäitajad. Enamik seakasvatuse ettevõtteid lõpetas 2020. majandusaasta kasumiga, kuid kasumlikkus vähenes võrreldes 2019. aastaga. Selle aasta I poolaastal on Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsioonide andmete alusel seakasvatajate käibed võrdluses 2020. aasta I poolaastaga muutunud erinevalt, ulatudes 33% vähenemisest kuni kahekordse suurenemiseni. Kokku vähenes selle aasta I poolaastal käivet deklareerinud seakasvatajate käive 14%. Seakasvatajate käibe langus jätkus ka III kvartalis.

Turuolukord on pidevas muutuses ja 2021. aastal tõusnud sisendite hinnad (sööt, energia) on kindlasti suur väljakutse nii seakasvatajatele kui ka teistele põllumajandusettevõtjatele. Seakasvatuses moodustab ostusööt kogukuludest ligi poole ja sööda hind on märgatavalt tõusnud. Samal ajal on sigade kokkuostuhind langenud. Seega pole põhjust kahelda ettevõtja esitatud olukorra kirjelduses ega väita, et nende valitud tootmisviis või sihtturg ei ole õige. Olen nõus, et olukord ongi keeruline. Mis aitaks seda paremaks muuta?