Nädala mõte: kannatame ära?

Pole ju uudis, et eestlane pole kunagi millegagi rahul. Küll on külm, siis on palav, on odav, on kallis, on ilus, on kole, on vaja, ei ole vaja. Praegu on aga olukord, kus rahulolematust on rohkem, kui harjunud oleme. On külm, on kallis, on teadmatus, on haavatavus.