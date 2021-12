Jõulud on väiketootjate jaoks kibekiire aeg

Korilase Köögi nime all toitlustusega tegeleva ­Margit Välja kõige populaarsem toode on piparkoogi­tainas. FOTO: Tiit Efert

Nii mõnegi väiketootja jaoks on jõulud õnnelik aeg, mil tellimuste hulk kasvab koguni niipalju, et ei jõua ära teha. Samas on neidki, kelle jaoks on see üks töökas periood kogu muu aasta kõrval.