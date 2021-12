Lapse ravimisel taimedega peab tähelepanelik olema

Maitsetaimi kasvatatakse koduaias, aga need on aasta läbi värskena saadaval ka toidupoes ning osa maitsetaimi on ühtlasi ka ravimtaimed. Näiteks tüümian ehk aed-liivatee sobib hästi köha ja kõhukinnisuse korral, meliss on rahustava toimega, piparmünt soodustab seedimist.

Lastele andes tuleb teada kogust ja mõnede taimede kõrvaltoimeid. See kehtib ka täiskasvanute kohta, aga näiteks lapse maks areneb välja alles 15. eluaastaks.

Õige kogus on tähtis

Kogused ongi laste puhul väiksemad: alla kolmeaastasele antakse supilusikatäis tõmmist korraga, eelkooliealisele lonks või kolmandik tassi, 10–12aastasele pool tassi. Tavaliselt laps rohkem ei joogi.

Paljud lapsed, kes teesid ei joo, võtavad siirupeid ja nendest tehtud jooke.

Lastele on saadaval palju ravimtaimedest siirupeid. Neid saab ka ise taimetõmmistest ja suhkrust teha, võib lisada haput sidrunimahla või meie oma ebaküdooniat. Köhasiirupisse sobivad altee juured, pune, pärnaõied, Islandi samblik (on küll mõru maitsega, aga tõhusa toimega nii palaviku kui köha korral), männikasvud, ­iisop. Muidugi võib samadest taimedest köhateed teha, kas üksikult või seguna.

Kurgusiirupeid on mitmeid, ise teen kibuvitsamarjadest koos nelgi ja ingveriga kurgupõletiku raviks. Sobib ka külmetuse korral limpsimiseks ja kohupiima või keeksi peale. Aga tehakse ka astelpajumahlast, meest, taimedest.

Pärnaõied, ingver, iisop, naistepuna on verd vedeldava toimega. Kellel ninaverejooksud või vere hüübimatus, siis neid taimi ei peaks kasutama või siis tarbima väikeses koguses.

Münte on palju erinevaid, aga kanget punaka varre ja tumedate lehtedega piparmünti ei soovitata alla kolmeaastastele lastele, kuna võib tekitada spasme. Küll võib juua teisi münte. On mahedama maitsega rohe-, õun-, pikaleheline münt, huvitava maitsenüansiga šokolaadimünt ja ananassimünt. Neid tuleb aina juurde ja kel aed või rõdu, katsetage. Mündid lõõgastavad seedekulglat, desinfitseerivad suuõõnt ja kurku ning neil on hea maitse.

Laste taimeks on peetud ka kummelit, seda on soovitatud läbi aegade alates seedimise korrastamisest kuni palavikuni välja. Kummel, saialill, purpur-siilkübar (immuunsüsteemi tugevdaja) on kõik head ravimtaimed, kui ei ole korv­õieliste talumatust.

Saialill on kasulik seedimisele, põletikuvastane, aitab taastuda limaskestadel, eriti pärast külmetushaigusi, aga ka maohaavade ja soolepõletiku järel.

Kuna lapsed alati teed ei joo, siis neid taimi saab kasutada ka muul viisil. Saialille keelõisi võib panna koogi-, saia-, keeksitaina sisse, lisada suvel salatisse. Venemaa rahvameditsiinis on retsept, milles hautati saialilleõied rasvas või võis ja võeti pärast haiguse läbipõdemist lusikaga sisse. Võib valmistada ka õli. Saialille keelõites olevat karotiini omastabki keha paremini koos õli või rasvaga. Põletikuvastased omadused on südamikus, siis tuleks teed või siirupit teha.

Mõnest taimest vaata mööda

Purpur-siilkübarast tehakse tinktuure, laste jaoks ka siirupit ja tablette. Apteegis on neid suur valik, aga kui taim oma aias kasvab, võiks ise teha. Kui teesegusse panna, tuleks enne peenestada või lõikuda. Viiruste-külmetushaiguste vastu on see väga hea taim.

Alkaloide jm mürgiseid aineid sisaldavaid taimi, samuti raskmetalle sisaldavaid taimi (paiseleht) ei peaks lastel kasutama. Üldjuhul ei müüda neid ka apteegis ja poes. Need on näiteks vereurmarohi, sookail (küll väga hea köharohi), aedvaak, katkujuur, hiidiisop (mõningatel andmetel ka genotoksiline).

Rinnapiima kaudu lapsele

Seedimist toetavad samuti taimeteed, juba imikutele antakse köömneteed. Imetav ema peaks teadma, et kõik, mis tema sööb-joob, jõuab rinnapiima kaudu ka lapsele. Seega kui lapsel on gaasivalud, siis näiteks köömnetee või fenkoliseemnete tee, mida ema joob, aitab ka last. Lisaks on mõlemad head köha korral.

Kõhulahtisuse vastu aitavad lepakäbitee, tammekoore- ja tedremaranatee, ka mustikad. Kui aga neid liiga palju võtta, võib tekkida kõhukinnisus, eriti mustikatega.