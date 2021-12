Jõulupuu võib oma kätega valmis teha

Järjest enam on ausse tõusmas isetegemine, isegi kuuse võib oma kätega valmis meisterdada. Just seda käisin uudistamas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja Erna Grossi juures. Uksest sisse astudes oli sekundiga selge, et pelgalt pärimisega siin läbi ei aja.

Hakkame aga pihta

Gross istutas mind kohe laua taha ja tõstis hunniku nuluoksi ette. Olgu kohe öeldud, et pool tundi hiljem oligi valmis kuuseke, mis nägi minu pilgule välja täiuslik, seega oli seda lihtne teha.

Kõige mugavam on väike lauakuusk, aga ka küünlaalus või muu seade teha vahtplasti ehk aluskäsna (Oasis) peale. Neid müüakse igas vähegi suuremas lillepoes. Kuuse tegemiseks võtke kätte terav nuga ja suunaga allapoole hakake pehmet materjali ülevalt alates koonusekujuliseks lõikama. Selle peaks tehtud saama mõne minutiga.

Jõulupuu tegemiseks lõigake vahtplastist koonuse kuju. FOTO: Eda Amur

Nüüd võtke kätte teravad oksakäärid ja okaspuude oksad. Metsast võib tuua hariliku kuuse oksi, aga need kipuvad kiiresti pudisema. Kõige ilusama ja püsivama jõulupuu saab nulust, aga sobib kasutada ka mändi ja elupuud.

Torgake oksad alusesse, iga järgmine ring eelmise vahekohtadesse. FOTO: Eda Amur

Kes arvab, et keset talve ei või kääridega aeda puude kallale oksi lõikama minna, siis selle mõtte nimetab Gross kohe valeks. Ikka võib. Okaspuid on nagunii vaja pügada, miks mitte teha seda nüüd, et äralõigatud oksad saaksid teile veel mitu nädalat jõulurõõmu pakkuda.

Lõigake oksakuhjast mõnesentimeetrised jupid. Jälgige, et need oleksid pikkuselt ja kujult sarnased, nii tuleb tulemus ühtlasem. Hakake oksi aluskäsna sisse paarisentimeetriste vahedega torkama – esmalt alumine ring, siis teisel ringil oksad esimese vahekohtadesse. Üleval võiks paar viimast ringi oksad pisut ladva suunas püsti torgata, siis jääb tulemus loomulikum.

Vahtplast hoiab hästi niiskust ja puu püsib mitu nädalat värske. FOTO: Eda Amur

Kui aga käsna pole käepärast, ei tähenda see, et kuusk jääb tegemata. Selleks tarbeks sobib ideaalselt ka suurem koonusekujuline porgand. Seda pole vormi vaja lõigatagi, vaid alumine pool tuleb sirgeks lõigata, et kuusk püsti püsiks. Tegelikult hoiavad alumise ringi oksad seda hästi tasakaalus. Tõsi, oksi pole porgandisse lihtne torgata, selleks tuleb esmalt augud sisse teha ja siis oksad sisse suruda.

Pärg tee päripäeva

Nüüd tahaks koduuksele pärja meisterdada, aga ei ole rõngakujulist alust. Jällegi ei midagi keerulist, kõlab Grossi huulilt. Võtke ette ajalehehunnik, tehke leht keskelt lahti ja rullige diagonaalselt toruks, nüüd väänake seda toru justkui pesu ja keerutage ringiks, kinnitage paela või teibiga. Seejärel saabki hakata lisama rohelisi oksi ja muud meelepärast. Okste kinnitamisel võib appi võtta peenema maalriteibi, mida siis järgemööda koos okstega ringiks keerutada. Ei pea kartma, et valge teip näha jääb, sest selle katab järgmine okstepaar. Kes usub endeid, siis tasub oksad pärjas sättida kellaosuti liikumise suunas.