Sillamäel päästeti omaniku käest 94 koera - koerte tervislik seisund on halb

Põllumajandus- ja Toiduameti põhja regiooni peaspetsialisti Tiina Kuke sõnul on koerad saanud süüa, juua ja uue keskkonnaga kohaneda. „Koerad on hetkel Pärnu ja Tallinna hoiupaikades, kus neil on olnud aega toibuda. Veterinaarid alustavad koerte ülevaatusega,“ selgitas Kukk.

Koerte tervislik seisund on halb. „Kahjuks on väga paljudel koertel probleemid silmadega, mistõttu vajavad loomad erilist hoolt ja ravi. Samuti on osad koerad tiined,“ kirjeldas Kukk koerte olukorda.

„Täname kõiki, kes on andud teada, et on valmis koertele uut kodu pakkuma. Kuna loomade tervist alles hinnatakse ning nende raviga pole veel alustatud, siis koeri ei saa veel uuetele omanikele loovutada,“ selgitas Kukk.

Amet annab kindlasti teada, kui koerad on loovutusvalmis.