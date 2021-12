Tegevust lõpetav seakasvataja: võib-olla mõni veel loodab ja üritab

Lõuna-Eestis Vilustes tegutseva Haameri talu perenaine Ave Haamer sõnas, et sealihakasvatuses läheb sedavõrd kehvasti, et neil on kavas lõpetada. „Toodame kõrge omahinnaga ja börsihind, millega Eesti sealihaturul kaubeldakse, on kaks korda väiksem. Kuna kahjumiga müük on kestnud aastaid, on see meid viinud kindla otsuseni seakasvatusega lõpetada,” lausus ta.