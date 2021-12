Komposter või biokonteiner muutub kõigile argikohustuseks

Mõtteviisi muutus

Üks omavalitsus, kus erisused puuduvad või on need minimaalsed, on Eesti esimeseks rohevallaks pürgiv Lääne-Harju vald. Valla keskkonna- ja planeeringute osakonna juhataja Kerli Lambing sõnas, et 2017. aastal valdade liitumise tulemusena tekkinud ühend­omavalitsusel on piirkonniti küll veel erinevad lepingud jäätmevedajatega, kuid biojäätmete liigiti kogumine on neis kõigis sees. „Näeme, et kogused pidevalt suurenevad.” Inimesed on liigiti kogumisega kenasti kaasa tulnud.