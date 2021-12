Kui lumekoristusel keharammust väheks jääb, aitab tehnika

Sellest, et mootorliikurite ette paigaldatavad lumesahad pole vaid kommunaalteenuseid pakkuvate ettevõtete pärusmaa, annab tunnistust näiteks see, et osaühingu Konesko Autotarvik tootevalikus on maasturi ja ATV sahad juba üsna pikalt ja peale Eesti jõuavad need Põhjamaadessegi. „Kui lund on vähe, tellitakse vähem, kui palju, siis rohkem, nii lihtne see ongi,” kinnitas ettevõtte tegevjuht Mart Kuusk. „Palju lumesahkasid tellitakse just maasturitega kasutamiseks, olgu need siis vanad või uued. See on küll rohkem nii-öelda kodumajapidamise teema, aga selliseid sahkasid kasutavad kergema lumekihi äralükkamiseks isegi mõned haldusfirmad, suurte lume- ja jäähulkadega võitlemiseks on muidugi teised riistad,” selgitas Kuusk.