Kadrina mõisahärra meisterdab välismaalastele kõveraid kämpingumajakesi

Jõgevamaal asuva Kadrina mõisa peremees Taavi Pirk avastas pooljuhuslikult endas puukujuri ning sellest on välja kasvanud Pala lähistel asuv suure ekspordipotentsiaaliga ettevõte. Mõisa pidamine on Taavi elukaaslase Aivi Kõivu õlgadel ning ettevõtluspisikuga innustatakse ka pere vanimat last.