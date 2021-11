Jahimehed muretsevad piiritara lõiketraatidesse jäävate loomade pärast

Võrumaa Jahimeeste Seltsi juhatuse esimees Mati Kivistik ütles, et loomad ei oska vältida ajutise piiritõkke lõiketraati, eriti veel siis, kui traataiast hakkab läbi kasvama hein, vahendas "Aktuaalne kaamera."

Ka Zooloog Nikolai Laanetu tõdes, et metsloomad seda ohtu ei adu ja jäävad põgenedes lõiketraati kinni: “Selge see, et piiritara tsoonis hakkab selliste jahiulukite [nagu] metskits, hunt, kährik, rebane, metssiga, põder võib-olla vähem, arvukus jääma selles piirkonnas vähemusse.”