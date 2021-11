Järgmise aasta kalastuskaardi taotlusi saab esitada 1. detsembrist

„Et hoida oma klientide ja töötajate tervist, paneme kõigile südamele, et kontorisse taotlust esitama tulles kannaksite maski ning hoiaksite teiste taotlejatega distantsi,“ ütles Keskkonnaameti klienditeeninduse juht Meelika Tamberg.

Taotluse võib Keskkonnaametile saata ka postiga või digiallkirjastatult e-kirja teel. „Sel juhul tuleb arvestada, et taotluse esitamise tähtajaks loetakse selle Keskkonnaameti dokumendiregistris registreerimise kuupäeva ja kellaaega. Registreerimise aeg on saatmise ajast kindlasti hilisem,“ sõnas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Kalastuskaardi taotlused rahuldatakse nende laekumise ajalises järjekorras. Lubade hulk näiteks nakkevõrkude puhul on veekoguti piiratud. 2022. aastal on kõik võrguload nädalapikkused, ka Peipsil, kus seni kehtisid kuuajased load.

Enne kalastuskaardi taotlemist tuleb kindlasti üle vaadata, et kohustuslik püügiaruanne eelneva perioodi kalastuskaardi eest oleks esitatud. „Kui aruanne on esitamata, ei saa uut kalastuskaarti taotleda. Lihtsaim viis võlgnevuse kontrollimiseks on teha seda pilet.ee keskkonnas,“ rääkis Aimar Rakko.