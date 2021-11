Kodumaisest jõuluhanest võib suu puhtaks pühkida

Suuresti on hane-, pardi- ja kalkuniliha põua põhjuseks linnugripi tõttu seatud ranged piirangud, aga samuti pandeemia tõttu hinge vaakuv HoReCa sektor ehk restoranide ja kohvikute tagasihoidlik nõudlus kalli, kuid väärtusliku linnuliha järele. Paljud linnukasvatajad on selle tegevuse lõpetanud ja mõnel on rebased karjas puhta töö teinud, nagu juhtus näiteks Viljandi maakonnas asuvas Luhtase talus, kus reinuvader kõik 65 eri tõugu sulelist sel suvel endaga kaasa viis.

Saaremaal Uustalu talus põllumajandusloomade kasvatuse ja turismiga tegelev Valdo Oder ütles, et paljud lõpetasid kasvatamise siis, kui karmistusid linnugripiga seotud reeglid ja kõik linnud tuli varju alla viia, mis nõudis lisakulutusi. Teise põhjusena mainis ta restoranitellimuste kadumist koroonakriisist tulenevalt. Vähehaaval siiski Saaremaal linde liha saamise eesmärgil siin ja seal veel kasvatatakse. Ta enda talus jalutavad mõned pardid, haned ja kalkunid tänagi veel õue peal ringi. Kalkuneid on järel paarikümne ringis, hanesid vaid paar tükki ja need on praegu veel täitsa saadaval, sõnas mees. Parte on tal küll vaid kuus tükki järele jäänud. Kevadel on talunikul plaanis siiski uusi linde juurde võtta.