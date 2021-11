Kerli Ats: keegi ei jõua iga päev ja iga kell oma talus toimetada

Kuidas on koroonaaeg asendustalunike teenust mõjutanud?

Üle kümne aasta on asendustalunike teenust võimaldatud ainult loomakasvatusettevõtjatele, peamiselt just piimafarmidele, kuid mida aasta edasi, seda rohkem ka lihaveisepidajatele ning kitse- ja lambafarmidele. Ja seda kuni kahe töötaja asendamiseks nende puhkuse või haiguse korral.

Põllumajandustootjate asendamisteenuse üks eesmärk on talunike haiguste puhul asendustaluniku pakkumine ning Covidi-kriisis oli vaja olla valmis, et toidutootmise ahel ei katkeks. Põllumajanduses ei saa lubada, et toidutootmine võiks peremehe või -naise haigestumise tõttu katkeda. Tööd on valdkonnas selgelt järjestatud ja neid tuleb teha iga päev. Haigestumine kasvaski, lisandusid koroonast tingitud asendused taime- ja loomakasvatuses. Samuti lisandus asenduse vajadus ajal, kui välistööjõu pääs Eestisse oli koroona tõttu piiratud.