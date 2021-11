Veiste vedu väikesaartelt mandrile paneb pea valutama

„Väikesaarte elanikud soovivad, et loomapidamine, mida nad sealsetel looduskaitsealadel teevad, saaks täiendavaid toetusmeetmeid,” sõnas Eesti Saarte Kogu eestseisuse esimees Mark Soosaar. Praegu on olemas poollooduslike koosluste hooldamise PRIA toetused. Need ei kata küll kõiki loomapidajate kulusid, kuid aitavad mingil määral kompenseerida seda vaeva, mida väikesaarte elanikud näevad oma kodukoha looduse hoidmisel. „Väikesaartel on aga näiteks loomade ja sööda transport ning masinate soetamine komplitseeritud. Osmussaarel veetakse loomi mandrile lahtise praamiga, Kihnust jõuab esimene praam mandrile kell kaheksa, Manijast alles kell 12.30 ja Ruhnu ning Abrukaga praamiühendus üldse puudub, aga loomad peavad hommikul kella seitsmeks juba tapamajas olema,” kurtis Manijal elav lambapidaja Mark Soosaar.

Heinavedu balloonidel

Osmussaarel ja teistelgi väikesaartel on probleemiks ka see, et kaitsealadel saab heina ja roogu seaduse järgi niitma hakata alles 11. juulil. Selleks ajaks on aga loomad kõik rohumaad ja pilliroo juba ära söönud ning söödaks ei ole midagi enam niita. Nii tulebki loomasööt mandrilt kohale vedada. Laevaga, mis on kallis. „Oleme teinud oma aluse, kuhu mahub peale 24 rulli, aga vedamine on väga vaevarikas, sest sellega ei saa kaldasse sõita. Meresõitu on kümme kilomeetrit, raske on leida selliseid päevi, kui ilm on sobiv. Ettevaatlikult peab sõitma, see on väga ligadi-logadi laeva järel veetav parv,” kurtis Rita Koppel.