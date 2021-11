Metsaülema amet kannab põlvkondade väärikust

„RMKs töötavad metsaülemad on enamasti pika staaži ja kogemusega, osa neist on töötanud sama koha peal järjepidevalt 40 ja enamgi aastat ning näinud, kuidas vana metsa asemele tekib, kujuneb ja kujundatakse uus mets, mida saavad kasutada meie järeltulevad põlved,” möönis Sepp. „Metsaülemad teavad oma kogemusest, et metsa kasvatamiseks on vaja teada ja tunda, millist metsa millisel alal on üldse võimalik kasvatada, nad on õppinud ja pühendunud metsakasvatajad, kõik nende otsused on seotud tulemusliku metsakasvatusega.”