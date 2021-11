Luua Metsanduskool lisab masinaõppele tervikpildi metsandusest

Võiks arvata, et avalikus ruumis peetav nn metsasõda on vähendanud huvi Luua Metsanduskoolis õppida, aga tegelik olukord on sootuks vastupidine. Ka masinaõpetuse erialadele on huviliste arv kasvanud ja kaks kolmandikku soovijatest jääb lausa ukse taha.