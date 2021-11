Tulevikumetsa istutavad robotid. Kas ulme või lähitulevik?

Milrem Roboticsi tsiviilvaldkonna arendusjuht Priit Vellak sõnas, et kui ta ettevõttega liitus, tundus mõte sellisest robotist pärit ulmevaldkonnast. „Nüüdseks on piisava maastikuvõimekusega masinad olemas ning tarvis on veel juhtimisautonoomiat täiendada.”