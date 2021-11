Koroonakriisi alguses uksed avanud lutsernitehas panustas koheselt välisturule

Kui ta 2007. aastal oma ekspertiisiteenust pakkuva äri koomale tõmbas, siirdus toidutehnoloogiks õppinud Süld Saaremaale isakodu eest hoolt kandma. Et omal ka tegevust oleks, otsustas Süld võtta lihaveised – see tundus väga lihtne, aga selgus täpselt vastupidine. „See on väga tõsine töö,” tõdes Süld. Märksõnadeks head karjamaad, hea sööt ja hea farmer. Just hea sööda pärast hakkas mõte liikuma sellele, mida põllumaadel kasvatada.

Kuna tema tutvusringkonnas leidus nii lutserniasjatundjaid kui ka tulevasi investoreid, kuuliski Süld lutsernist kui huvitavast ja toiteainerikkast taimest, mis on ka tugev antioksüdant. „Varem olid mu tuttavad Arvo Lill ja Heikki Krimm teinud alkoholi baasil taimseid tõmmiseid. Meil tekkis arutelu,” lausus Süld. Saaremaal põlde oli ja kõigepealt asuti analüüsima seal kasvanud lutserni omadusi. Ilmnes, et selles on vitamiine, aminohappeid ja mineraale. Süllal oli kindel plaan teha alkoholivaba toode ja sellest on ta kinni pidanud. Samuti on ta jäänud mahepõllumajanduse juurde.