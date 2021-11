Muskaat lisab piparkoogile särtsu ja turgutab tervist

Muskaati sobib kasutada paljudes toitudes, kuid ülemaitsestamise suhtes tuleb olla ettevaatlik, sest muskaat on tugeva aroomiga, sisaldades kuni 10 protsenti eeterlikke õlisid. Kasutamisel tuleks järgida prantslaste soovitust: juba näpuotsatäis muskaati teeb imet.

Professor Ain Raal soovitab raamatus „Tervist ja vürtsi maailma maitsetaimedest” hea sügava une saavutamiseks lisada tassile soojale piimale noaotsatäis värskelt jahvatatud muskaati ja see õhtul enne uinumist ära juua.

Kus kasvab?

Lõhnav muskaadipuu ja muskaatpähkel (Myristica fragrans Houtt) on igihaljaste kahekojaliste puude perekond muskaadiliste sugukonnast, mis on esindatud peaaegu 100 liigiga Indias, Vaikse ookeani saartel ja Austraalias. Maluku saarelt pärinevat lõhnavat muskaadipuud ehk muskaatpähklipuud kasvatatakse troopikas, eriti Lõuna-Aasias, Lääne-India saartel ja Brasiilias kultuurtaimena. Euroopasse jõudis muskaat 11. sajandil araabia kaupmeeste kaudu. Keskajal oli see eriti kallihinnaline – pool kilo muskaatpähklit maksis sama palju kui seitse härga.