Aiad jõuluks särama

Värvikirevate tuledekarpide ees on nii ahvatlev teha kiire emotsiooniost, kuid mõistlik oleks siiski varem valmis mõõta, kui pikka valgusketti teie maja või puu vajab. Väga tähtis on ära mõõta kaugus elektrivõtmise kohani ning välja arvutada, kui pikka tulede juhet ja vajadusel ka pikendusjuhet vajate. Tarvis on jälgida, et nii tuled kui ka pikendusjuhe oleksid mõeldud väli­tingimustesse.

Käige juba täna pimeda saabudes tiir ümber maja ja mõelge, millist puud, aiamaja või hekki te tuledega kaunistada tahaksite. Ühest küljest on tore ehtida ära maja esikülg, et endal oleks tore koju tulla ja möödujatel rõõmus vaadata, kuid äkki tasub tuledes särama lüüa hoopis mõni sisehoovis kasvav õunapuu, et oleks mõnus aknast välja vaadates oma hommikukohvi või õhtust teed nautida.

Eriti efektsed jäävad tuledesse keeratuna suured ilusa võraga õunapuud. Kõige lihtsam on nende kaunistamiseks kasutada pikka sirget leedtuledega valgusketti. Kui kord ette võetud suur töö ja puu valgusketi sisse mähitud, tundub tülikas see kevadel taas lahti harutada, et talvel taas asi ette võtta. Valgusketi puu ümber kerimine on tükk tööd ja tegelikult ei peakski tulesid pärast jõule taas lahti kerima, valguskett võib terve oma eluea, kasvõi mitu aastat järjest puu ümber olla. Kui teate, et ilmselt vahepeal ketti maha võtta ei viitsi, siis arvestage paigaldades, et puu veidi ikka kasvab, ja jätkegi pisut kasvuruumi. Loomulikult vaadake sedagi, et ei paneks tulesid ümber nende okste, mida kevadel lõigata vaja.

Ülimalt vähe elektrit tarvitavaid leedtulesid päevaks välja lülitama ei pea, otse vastupidi – leedtulede eluiga ei sõltu sellest, mitu tundi need põlevad, vaid sisse-väljalülituste arvust. Kes soovib, võib ehituskauplusest küsida hämaraandureid, mis lülitavad tuled põlema ainult pimeda ajaks. Enamikus ehituskauplustes on need olemas.