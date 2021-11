Küsime spetsialistilt ⟩ Miks on vaja soolakuid?

Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik selgitas, et soolak on jahindusrajatis – enamasti post, mille otsa on pandud soola sisaldav lakukivi. “Soolakud on mõeldud loomadele mineraalide pakkumiseks. Soolakuid rajavad ja hooldavad jahipiirkondade jahimehed,” lisas ta.