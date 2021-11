Nõudlus puitmajade järele on järsult kasvanud

Kui vahepeal oli näha trendi, et viirusepuhang suurendas nõudlust väikeste aiamajade järele ning suuremaid puitmaju osteti vähem, siis viimasel ajal on kogu sektoril hakanud taas hästi minema, vahendab “Aktuaalne kaamera”.

“Võib küll öelda, et nõudlus on turul praegu väga tugev. See võib olla küll tootjate lõikes mõnevõrra erinev, aga kogu sektori lõikes on täna olukord, kus enamusel tootjaist on tellimusi pigem väga palju," lausus puitmajaliidu juhatuse aseesimees Martin Talts.