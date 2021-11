Pank: tänane maksevõime ei luba suuremamahulisi roheinvesteeringuid teha

Pank näeb põllumajandussektoris suurt potentsiaali ja tõdeb hea meelega, et senine koostöö on olnud viljakas ja mis puudutab jätkusuutlikkuse teemat, näeb pank ennast ettevõtete jaoks mitte ainult finantseerija vaid ka nõustaja rollis.

„SEB jaoks on oluline maksevõime ja rahavood ning arusaamine planeeritavate investeeringute läbimõeldusest ning vajalikkusest. Kui rääkida konkreetselt laenutingimustest, siis põllumajandus on võrreldes teiste sektoritega eelistatud seisus ja neile pakub SEB tavapärasest pikemat maksegraafikut, tulenevalt sellest, et antud sektoris on investeeringu tasuvusaeg oluliselt pikem. Haritava maa vastu saame pakkuda kuni 25-aastast maksegraafikut ja finantseeringut kuni 70% turuväärtusest. Vaid betooni, ehk tootmishoonete vastu tasub arvestada konservatiivsemate tingimustega“ ütles SEB põllumajandussektori kliendihaldur Andrus Mägi.