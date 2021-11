Külmetuse vastu aitavad eeterlike õlidega taimed

Kui tunned, et hakkad haigeks jääma, on kohe vaja end üles soojendada: kuum vann, dušš või saun on esimesed asjad. Nina ümbrusesse ja rinna peale määrida külmetusesalvi. Pärast juua tass kuuma teed või vürtsikat puljongit, mille sees seller, pipar, küüslauk. Teeks sobivad taimed, milles on palju eeterlikke õlisid: aed-liivatee, aedsalvei, iisop, ingver, meliss, aed-monarda. Ka pits taruvaigupiiritust vm raviviina kulub ära.