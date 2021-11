Metsa kokkuostjatel on kavalad petuskeemid

Metsanduse Arendamise Ühingu metsakonsulendi Piret Arvi sõnul peaks juba see, kui keegi helistab ja metsakinnistu või raieõiguse ostusoovi avaldab, peas häirekellad aktiveerima. „Nendel metsafirmadel ja metsa ülestöötajatel, kes hästi ja korrektselt asju ajavad, on pikk tööjärg ees ja nad ei helista võõrastele metsaomanikele. Enamasti on helistajad vahendajad, kes ostetud raieõiguse või metsakinnistu kohe vaheltkasuga edasi müüvad,” rääkis Arvi.