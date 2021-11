Põllutehnika läheb kallimaks

Tellijale

Sõiduautode nõudlust aitas kasvatada erakontodele laekunud teisest pensionisambast väljavõetud raha, põllutehnika hankimist see otseselt ei mõjuta. Siiski selgub, et siingi on hinnad stabiilsete aastatega võrreldes jõuliselt kosunud ja tehnika kättesaamiseks tuleb reeglina rohkem kannatust varuda.

Hinnatõus kuni viiendik

Aktsiaseltsi Baltic Agro Machinery tootejuht Marko Mirme tõdes, et kuigi põllumajandusmasinate turg on sõiduautodega võrreldes väiksem, on siingi tulnud nii müüjatel kui ostjatel kohaneda uue reaalsusega. „Teatud komponentidega on probleeme, aga kui tehnika on tellitud õigel ajal ja igaks juhuks on läbi mõeldud ka võimalikud alternatiivid, siis töö tegemata ei jää. Tarneajad on aga tõepoolest meilgi pikemaks veninud, eriti aasta ringi liikuval tehnikal, näiteks traktoreil, millest mõnda meie pakutavat mudelit tuleb oodata aastani 2023.”