Näpud sügelevad aiatööde järele? Mullata taimede kasvatamine pole mustkunst

Vesiaiandus ehk hüdropoonika

Üha rohkem kogub populaarsust vesiaiandus ehk taimede kasvatamine hüdrokultuurina. Tänapäevane nimetus vesiaiandusele on hüdropoonika. See tähendabki kasvatamist ilma substraadita või kasutades tavapärasest erinevaid kasvualuseid, näiteks perliiti, keramsiiti ehk kergkruusa, aianduslikku kivivilla ja teisi materjale.

Hüdropoonika ise jaguneb mitmeks kasvatusviisiks. Kõige põnevam neist on akvapoonika – eriti mahe taimede kasvatamise meetod, mis võimaldab rohenäpul siduda kalade pidamise taimede kasvatamisega. Vana hea nipp on kasta toataimi akvaariumiveega, sest kaladest vette jääv jääkprodukt on taimedele kergesti omastatav ning loodussäästlik taimede väetamise viis. Üks võimalus on kasvatada taimi akvaariumi kohal nii, et taimejuured paiknevad akvaariumivees.