Kahe nädala jooksul saab oma autoromust tasuta vabaneda

Liiklusregistri mitteaktiivses osas on hetkel 190 183 sõiduautot, millest 104 108 sõiduautot ei ole käinud vähemalt seitse aastat ülevaatusel.

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul peab kasutuselt kõrvaldatud sõiduki omanik otsustama, kas ta plaanib tulevikus masinat veel kasutada või mitte. „Juhul, kui sõiduk jääbki seisma, tuleb meeles pidada, et romud on ohtlikud jäätmed ja need peaksid kindlasti jõudma jäätmekäitlusse,“ ütles Mölder.