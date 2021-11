Lindude gripp on võtmas epideemia mõõtmeid

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on lindude gripp Euroopas väga laialdaselt levimas. „Viimaste nädalate jooksul on eriti nakkava lindude gripi viirusetüve H5N1 tõttu nakatunud ja tulnud hukata üle 1,5 miljoni kodulinnu. Poolas tuli hukata ligi 700 000 lindu,“ selgitas Kalda.

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ülevaate kohaselt tuvastati lindude gripi viirust suvekuudel ja septembris peamiselt Põhja-Euroopa kohalikus metslinnu populatsioonis. See viitab, et võrreldes varasemate aastatega ei levi haigus ainult rändlindudega vaid ka kohalike metslindudega. „Täna ringleb viirus endiselt kodu- ja metslinnu populatsioonides ja epideemia pole veel möödas,“ hoiatas Kalda.

Oktoobri algusest peale on Eestis leitud kõrge patogeensusega lindude gripi viirust kassikakul Hiiumaal, kanakullidel Viljandimaal ja Pärnumaal ning merikotkal Lääne-Virumaal. Samuti on see taud diagnoositud suur-laukhanel ja luigel.

„Kohalike röövlindude nakatumine üle Eesti näitab, et keskkond on viirusega saastunud ning levik ulatuslik. Seega ei kujuta ohtu ainult lindude ränne, vaid täna on lindude gripp püsivalt Eestis levinud ning just meie kohalike metslindude populatsioonis,“ kirjeldas Kalda valitsevat ohtu.