Võõrtööliste tööluba plaanitakse pikendada kolmele aastale

"Välistöötaja leidmine on keeruline, tema siia toomine on kallis, tema väljaõpetamine on kallis ja kui ta peab siit tõesti juba ühe aasta jooksul lahkuma, siis on see tohutu administratiivne ja rahaline kulu," lausus Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas.