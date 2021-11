Heal sepal leiba jätkub

Eriala on nõutud

Eestis saab sepistamist õppida mitmes koolis, kuid keegi ei keela ka otse sepa käe all teadmisi omandada. „Ise õpetan sepatööd peamiselt Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis, grupi täituvusega pole probleeme olnud. Eriala on pigem nõutud. Kuna meie õppijad on täiskasvanud, siis on nad erineva vanuse ja taustaga, õppima asumise põhjuseid on igasuguseid. Mingil määral jäävad nad kõik sepatöö juurde pidama, kes kasutab uusi oskusi eelnevate või tulevaste oskuste ja teadmistega kombineerides, kes loob oma ettevõtte, kes läheb edasi õppima või mõne sepa juurde tööle. Kes juba korra sepistanud, see sellest enam nii lihtsalt lahti ei saa,” on meister veendunud.

Sepaametiks on vaja püsivust ja kannatlikkust, kompositsioonitunnetust, üldpildi nägemist, meeskonnatöö oskust ja loogilist mõtlemist, loovat lähenemist. Sugu ei ole määrav. „Hea sõber ja kolleeg märkis tabavalt, et kahe vasaku käega hakkama ei saa. Arvestades huvi sepatöö õppimise vastu, paistab, et järelkasvu jagub.”

Sepaamet karurammu ei eelda

Kaksteist aastat tagasi Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis sepa erialal alustanud Olav Surva on nüüdseks omajagu tunnustust pälvinud ja paljudel näitustel osalenud. „Hakkas nii meeldima, et pärast Vana-Vigalat läksin EKAsse ehte- ja sepakunsti tudeerima. Lisatööna võlus mind graveerimine, mida teen siiani.” Erasmus+ programmi kaudu järgnes praktika Austrias ühe sealse relva­graveerija käe all.

Surva 2017. aastal asutatud osaühing Sepitsus tegelebki nii klassikalise sepatöö kui ka graveerimisega. Olavi toimetustel saab silma peal hoida Instagramis.

Piiri sepatöö ja kunsti vahel on keeruline tõmmata, aga Surva usub, et temal domineerib loominguline tegevus. „Poes on tarbesepiseid piisavalt, neid on sealt soodsam osta. Kui soovitakse midagi erilisemat, on tegu pigem juba kunstiga. Ise täidan peamiselt eritellimusi, aga leian ka võimalusi enda ideid realiseerida. Põnev ongi ise midagi uut avastada, oskusi täiendada, päevast päeva midagi toota ei oleks nii arendav. Osaühingu Sepitsus ampluaa on õnneks lai alates sõrmuste ja kellade graveerimisest, kaminaplekkide, sepiste, nugade valmistamisest kuni parandus- ja restaureerimistöödeni välja. Nõudlust on, isegi pandeemiaaeg pole halvasti mõjunud, sest ninapidi kokku me kellegagi ei puutu ja metalli saab ka veel õnneks kätte.”

Neile, kes kaaluvad sepaks hakkamist, kinnitas mees, et selles ametis on vaja nii lennukust kui ka külma närvi, aga ennekõike töökust ja tahtejõudu. „On seppi, kes tegelevadki peamiselt kunstiga, aga hakkama saavad ka tarbesepiste tegijad, kes oma kaupa näiteks laatadel pakuvad.”

Erilisi füüsilisi eeldusi tänapäeva sepal olema ei pea, sest tööd lihtsustavaid masinaid on välja mõeldud hulgi. Enam ei ole nii, et sepp ja neli selli taovad palehigis tulist rauda. Sepaametis on ka naisi, sest karurammu olema ei pea, pigem mõistust.