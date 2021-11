Metsamajandamisse sekkub uus tegija – süsinik

Aun sõnas, et süsiniku sidumisega seonduv on üha enam päevakorras. „Ühelt poolt on kliimamuutused tingitud süsinikdioksiidi sisalduse tõusust atmosfääris, teisalt on just põhjapoolkera metsad maismaakooslustest ühed olulisemad süsiniku sidujad. Siit ka põhjus, miks viimasel ajal üha rohkem räägitakse süsiniku sidumisest metsades,” selgitas ta.